بياتك يقود ميلان للفوز على أتلانتا وتعزيز موقعه بالمربع الذهبي في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

أحرز البولندي كشيشتوف بياتك هدفين ليقود ميلان لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على مضيفه أتلانتا وتعزيز موقعه في المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم السبت.

وتقدم ريمو فرولر بهدف لأتلانتا بعد 33 دقيقة لكن بياتك، المنضم من جنوة في فترة الانتقالات الشتوية، أدرك التعادل بلمسة رائعة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف حاقان شاهان أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 55 قبل أن يختتم بياتك الثلاثية بعد ست دقائق ليضمن انتصار ميلانو في مواجهة على الوجود بالمربع الذهبي.

ميلان 3 × 1 اتلانتا | اهداف المباراة بصوت المعلق خليل البلوشي بدون حقوق HD ???????? pic.twitter.com/k1R4lN17P2 — ………. (@jSsLJ47B6dLgCva) February 16, 2019

وواصل بياتك التألق مع ميلانو وسجل بذلك أربعة أهداف في ثلاث مباريات بالدوري إضافة إلى هدفي الفوز 2-صفر على نابولي في دور الثمانية لكأس إيطاليا الشهر الماضي.

وحافظ ميلانو على المركز الرابع بعدما أصبح رصيده 42 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أتلانتا خامس الترتيب.

وفي وقت سابق أحرز ليوناردو بافوليتي هدفين ليحول كالياري تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه بارما ليتقدم إلى المركز 14 برصيد 24 نقطة وبفارق خمس نقاط عن منافسه الخاسر صاحب المركز 12.

ويتصدر يوفنتوس الدوري برصيد 66 نقطة من 24 مباراة بعدما فاز 3-صفر على فروزينوني في انطلاق الجولة أمس الجمعة.