أسطورة يوفنتوس يسخر من هيمنة كريستيانو رونالدو على الفريق

طالب أليساندرو ديل بييرو، أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي، بدور أكبر للثنائي يوراليم بيانيتش وباولو يبالا في تنفيذ الركلات الثابتة مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال ديل بييرو، لقناة سكاي سبورتس: إن رونالدو طالما نفذ الركلات الثابتة في الأندية التي لعب لها، وتابع :“يبدو أن هناك بندًا في عقده مع يوفنتوس يمنحه أحقية تنفيذ الركلات الثابتة“.

وتابع: يجب أن يكون هناك دور أكبر لبيانيتش وديبالا في تنفيذها، يجب أن يكون الأمر بالتناوب.

وعزز يوفنتوس صدارته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوز مريح، بعدما سجل هدفين في أول 20 دقيقة في الانتصار 3-صفر على ضيفه المتعثر فروزينوني، أمس الجمعة.

ورفع يوفنتوس، حامل اللقب، رصيده إلى 66 نقطة من 24 مباراة متقدمًا بفارق 14 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، الذي سيستضيف تورينو، غدًا الأحد، بينما ظل فروزينوني في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وافتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل بعد ست دقائق من البداية بتسديدة هائلة من عند حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو، وضاعف المدافع ليوناردو بونوتشي، العائد من الإصابة، النتيجة في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، نجح رونالدو، الذي رفع رصيده في صدارة هدافي المسابقة إلى 19 هدفًا، في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 63 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله الكرواتي ماريو مانزوكيتش.

واقترب يوفنتوس، الذي سيحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، خطوة جديدة من التتويج بلقبه المحلي الثامن على التوالي.