تقارير.. انسحاب بايرن ميونخ ويوفنتوس من الصراع مع برشلونة للتعاقد مع أدريان رابيو

لا يزال أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان يتكتم على النادي الذي سينتقل له الصيف المقبل بعد تهميشه في النادي الفرنسي وعدم السماح له بخوض أي مباراة، في المقابل انسحب بايرن ميونخ من سباق التعاقد مع اللاعب الشاب.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن برشلونة الأقرب لضم اللاعب بعد انسحاب العملاق البافاري من سباق التنافس لى ضيفه مجانا الصيف المقبل.

ورفض رابيو تجديد عقده مع النادي الباريسي الذي بدوره رفض رحيله إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وأبعد اللاعب عن تدريبات الفريق الأول وبالطبع استبعاده من خوض المباريات.

ورغم أن سان جيرمان كان يعاني من نقص عددي في صفوفه بسبب الإصابة أمام مانشستر يونايتد إلا مدربه الألماني توماس توخيل لم يضم رابيو للتشكيلة التي تغلب بهدفين نظيفين على يونايتد في أولد ترافورد أو حتى التشكيلة التي سافرت إلى مانشستر من باريس.

وقالت صحيفة ”بيلد“ ومجلة ”كيكر“ إن بايرن ميونخ انسحب من الصراع على ضم لاعب الوسط بينما توصل برشلونة لاتفاق معه بالانتقال إلى ”كامب نو“ يوليو/تموز المقبل بعد نهاية عقده

وأشارت ”بيلد وكيكر“ أن بايرن ميونخ حاول دون جدوى تبادل خافي مارتينيز مع رابيو في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لكن اللاعب الإسباني الدولي لم يرغب الانتقال من ميونخ إلى باريس.

كما يبدو أن يوفنتوس انسحب أيضا من الصراع على ضم رابيو بعد تعاقده بالفعل مع الويلزي آرون رامسي مجانا.

وكشفت ”كيكر“ عن أن مسؤولي النادي البافاري اجتمعوا مع فيرونيك أم ووكيلة أعمال اللاعب الشهر الماضي لكن المفاوضات لم تسفر عن شيء نظرا لمغالاة والدة اللاعب في طلباتها المالية.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع والدة اللاعب يقضي بحصوله على عشرة ملايين يورو في الموسم وهو رقم تريد والدته التفاوض بشأنه مجددا.