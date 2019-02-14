هدف مباراة إنتر ميلان ورابيد فيينا.. لاوتارو مارتينيز يتقدم للنيراتزوري (فيديو)

سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول لإنتر ميلان، في المباراة التي تجمعه مع رابيد فيينا في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وحصل إنتر ميلان على فرصة ترجمها مارتينيز إلى هدف في الدقيقة 39.

جاءت تشكيلة إنتر ميلان في مباراة فيينا، كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

الدفاع: دي فري – سيدريك – أسامواه – ميراندا.

الوسط: فيتشينو – فاليرو – ناينجولان.

الهجوم: بوليتانو – لوتارو مارتينيز – بيريسيتش

وتشهد قائمة إنتر ميلان غياب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، على خلفية أزمة تجديد تعاقده مع النيراتزوري، وقرار الإدارة المفاجئ بسحب شارة القيادة من اللاعب، ونقلها إلى الحارس سمير هاندانوفيتش.