رئيس نابولي يعلن انتقال مارك هامشيك للدوري الصيني

أعلن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، اليوم الخميس، إتمام انتقال النجم السلوفاكي مارك هامشيك إلى داليان يفانغ الصيني.

ونقل موقع ”كالتشيو ميركاتو“ عن دي لورينتيس، قوله: ”مارك هامشيك أصبح لاعبًا جديدًا في صفوف داليان يفانغ“.

وبحسب تقارير إيطالية، فإن نابولي سيحصل على 20 مليون يورو، في حين سيحصل هامشيك على 27 مليون يورو في 3 سنوات، بواقع 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأعلن هامشيك ، البالغ من العمر 31 عامًا، قبل أيام، رحيله عن نابولي؛ وهو ما أثار غضب مشجعي النادي الإيطالي، باعتبار أن سوق الانتقالات الشتوي في إيطاليا أُغلق، وهو ما يعني عدم قدرة الإدارة على تعويضه، رغم أنه أحد أهم اللاعبين.

وتعثرت الصفقة فجأة؛ لعدم توصل الناديين لاتفاق حول المقابل المادي، لكن يبدو أن نابولي وداليان يفانغ توصلا لاتفاق.

وانضم هامشيك إلى نابولي العام 2007، قادمًا من بريشيا، وسجل لنابولي 121 هدفًا في 520 مباراة، وهو الهداف التاريخي للنادي.