اشتباكات وحالات طعن بين جماهير لاتسيو وإشبيلية (فيديو)

قالت تقارير صحفيّة إسبانيّة، إن اثنين من مشجعي إشبيلية تعرّضا للطعن بالسكين من قبل بعض جماهير لاتسيو قبل لقاء الفريقين في الدوري الأوروبي أصبحا خارج دائرة الخطر.

وقالت صحيفة ”ماركا ”الإسبانية يوم الخميس، إن المشجعين تعرّضا للطعن بسكين في شوارع روما الليلة الماضية من قبل بعض جماهير لاتسيو قبل لقاء الفريقين في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي الليلة.

وقال شهود عيان إن ”أحدهما تعرَّض لجرح غائر، بينما الآخر يعاني جرحًا سطحيًّا؛ وقد تجاوزا الخطر ومن المتوقع مغادرتهما المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأظهرت لقطات فيديو جماهير لاتسيو تطارد جماهير إشبيلية في شوارع روما، قبل ساعات من مواجهة الفريقين في الدوري الأوروبي.