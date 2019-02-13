مانشستر سيتي يبدأ مراقبة ديبالا تمهيدًا لضمه الموسم المقبل

يعاني الأرجنتيني باولو ديبالا من الإحباط في يوفنتوس وهو الأمر الذي استغلّه مانشستر سيتي الذي أرسل أحد أبرز مساعدي بيب غوارديولا ليراقب مهاجم متصدر الدوري الإيطالي.

ولم يسجل باولو ديبالا، الذي أنهى الموسم الماضي بإحراز 22 هدفًا في الدوري، سوى في مناسبتين فقط هذا الموسم بالدوري، وعانى من ليلة محبطة جديدة خلال التعادل 3-3 مع بارما الأسبوع الماضي.

وبدأ ديبالا على مقاعد البدلاء وكان على وشك المشاركة في الشوط الثاني، لكن إصابة فيدريكو برنارديسكي دفعت المدرب ماسيميليانو أليغري إلى تغيير رأيه وإشراك إيمري تشان.

وقالت تقارير إعلامية إن ديبالا استشاط غضبًا على مقاعد البدلاء وتوجه إلى غرفة اللاعبين قبل انتهاء المباراة، بينما قلّل أليغري من تكهنات غضب اللاعب الأرجنتيني.

ويبدو أن سيتي يستعد للانقضاض على ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن فيران سوريانو المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي سبق وأن عمل مع غوارديولا في برشلونة ظهر خلال مباراة يوفنتوس ولاتسيو في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي والتي شارك فيها ديبالا بالكامل، وصنع هدف غواو كانسيلو خلال المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

ولن يكون سهلًا على سيتي التعاقد مع ديبالا المرتبط بعقد مع ”السيدة العجوز“ حتى 2022 يحصل خلاله على سبعة ملايين يورو في الموسم فضلًا عن المكافآت.

ووفقًا لصحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية فإن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس لن يطلب أقل من 120 مليون يورو رغم أن النادي لن يوافق بسهولة على رحيله.