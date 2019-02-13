هل يبرم ليفربول ويوفنتوس صفقة لمبادلة محمد صلاح مع ديبالا؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية كواليس جديدة في مفاوضات نادي يوفنتوس الإيطالي لضم نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن نادي يوفنتوس مصرٌّ على ضم محمد صلاح إلى صفوفه، خاصة بعد أن حصلت الصفقة على الضوء الأخضر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت إلى أن الصفقة يمكن أن تتم بنهاية الموسم الجاري، وتوقعت أن تكون تبادلية، بأنْ يضم يوفنتوس محمد صلاح، مقابل رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا إلى ليفربول.

وكانت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أشارت إلى رغبة يوفنتوس في ضم محمد صلاح مقابل 200 مليون يورو، ليكون ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتأتي تلك التقارير في الوقت الذي استبعدت فيه مصادر مقربة من محمد صلاح إمكانية عودته إلى الدوري الإيطالي مرَّة أخرى حسب موقع ”يلا كورة“ المصري، حيث لعب من قبل لناديي فيورنتينا وروما، قبل الانتقال إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

وفي الوقت ذاته، فإنه سيكون من الصعب على ليفربول التفريط في نجمه الأول، إلا إذا كان العامل المادي حاسمًا في الصفقة.

على الجانب الآخر، فإن تقارير إسبانية أشارت إلى دخول نادي ريال مدريد الإسباني في سباق الحصول على خدمات ديبالا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الصفقة التبادلية المزعومة.