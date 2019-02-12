يوفنتوس.. ”صائد الصفقات الحرة“

تعاقد يوفنتوس الإيطالي مع الويلزي أرون رامزي في صفقة انتقال حرة، حيث سيلتحق اللاعب بالفريق الإيطالي في الصيف القادم بعد نهاية عقده مع فريق آرسنال.

ويعتبر يوفنتوس متخصصًا في الصفقات الحرة وتعاقد مع عدة نجوم بعد نهاية عقودهم يبقى أبرزهم في القرن الحالي كل من النجم أندريا بيرلو وصاحب الكرة الذهبية لسنة 2006 كانافارو والمهاجم لوكا توني والمدافع البرازيلي لوسيو ومواطنه داني ألفيس والألمانيان سامي اخضيرة وإيمري تشان والإسباني فيرناندو لورينتي والفرنسي نيكولا أنيلكا.

كما تعاقد يوفنتوس مع عدة نجوم شباب كالفرنسي بول بوغبا ومواطنه كنغسيلي كومان.

وربح يوفنتوس الكثير من صفقاته المجانية بعد إعادة بيعهم يبقى أبرزهم بيع بول بوغبا لمانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو وكومان لبايرن ميونخ مقابل 28 مليون يورو.

وفي العشر مواسم الأخيرة جمع يوفنتوس أكثر من 137 مليون يورو من إعادة بيع لاعبين تعاقد معهم مجانًا.

وفي الصفقات الأخيرة لازال بالفريق الألماني سامي خضيرة الذي تعاقد معه مجانًا بعد نهاية عقده مع ريال مدريد صيف 2015 ومواطنه إيمري تشان الذي التحق بالفريق الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.