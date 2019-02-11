يوفنتوس يقطع الطريق على تشيلسي ويقترب من تجديد عقد مدافعه

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الإثنين، أن يوفنتوس اقترب من تجديد عقد مدافعه دانيلي روغاني، خلال الأيام القليلة المقبلة، الذي يتردد أن تشيلسي الإنجليزي يسعى للتعاقد معه.

ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن المدافع دانيلي روغاني، اتفق مع يوفنتوس على كل بنود تجديد عقده مع البيانكونيري، وهو ما أكده فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للسيدة العجوز قبل مواجهة ساسولو في الدوري.

وأشار الموقع إلى أن عقد روغاني الجديد، سيمتد حتى صيف العام 2023، وسيحصل بموجبه اللاعب على 3 ملايين يورو سنويًا، أي ضعف ما يحصل عليه حاليًا (1.5 مليون يورو).

وتردد أن تشيلسي سعى للتعاقد مع روغاني، البالغ من العمر 24 عامًا، في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وشارك المدافع الإيطالي بشكل منتظم في الفترة الأخيرة في ظل غياب الثنائي ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني؛ للإصابة.

ولعب روغاني 11 مباراة مع يوفنتوس الموسم الحالي، بواقع 901 دقيقة، وسجل هدفين.