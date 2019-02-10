الإعلان عن أسماء أول طاقم حكام فيديو في تاريخ دوري أبطال أوروبا

عيَّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم تحكيم فيديو إيطاليًا للقاء مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان، وطاقم تحكيم هولنديًا للفيديو للقاء روما وبورتو في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقرَّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتماد حكم الفيديو في أدوار خروج المغلوب هذا الموسم، وأقام دورة تكوينية لعدة أطقم في ملقة الإسبانية، كما اجتمع مع مدربي الفرق المتأهلة لشرح مجال تدخله في اللقاءات، وهو الاجتماع الذي غاب عنه أغلب مدربي الفرق الكبرى.

وتم تعيين الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو حكمًا للقاء، وسيساعده كحكام فيديو، ماركو غييدا، وماسيميليانو إيراتي.

بينما عيّن الحكم الهولندي داني ماكيلي لتحكيم لقاء روما وبورتو، وسيساعده كحكام فيديو مواطناه: بول فان بويكل، وجوشيم كامفويس.

وقرَّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منح الفرصة لحكام خبرة في ”تحكيم الفيديو“، لكون الإيطاليين والهولنديين بدأوا في تطبيقه منذ مواسم، لكنه سيحتاج لمنح الفرصة أيضًا لحكام من إسبانيا التي بدأ تطبيق ”حكم الفيديو“ فيها هذا الموسم، وإنجلترا التي يُطبَّق فيها بشكل محدود وخارج مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.