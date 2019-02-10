مباراة يوفنتوس وساسولو.. كريستيانو رونالدو يدعم باولو ديبالا (فيديو)

عبّر النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو عن دعمه لزميله في يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، في المباراة التي جمعت يوفنتوس مع ساسولو في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس في المباراة في الدقيقة 70، مستغلًا كرة ركنية لعبها ميراليم بيانيتش.

وبعد تسجيل الهدف احتفل رونالدو على طريقة احتفال ديبالا بالأهداف، في تعاطف واضح مع المهاجم الأرجنتيني، بوضع أصابعه على عينيه.

وشارك ديبالا في الدقيقة 83 بديلًا عن فيديريكو بيرنارديسكي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن ديبالا شارك في 28 مباراة مع يوفنتوس الموسم الحالي، بواقع 1990دقيقة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 6.

وكان ديبالا قد ترك مقاعد البدلاء قبل نهاية مباراة يوفنتوس بارما في الجولة الماضية، ودخل إلى غرفة خلع الملابس، تعبيرًا عن غضبه بسبب عدم مشاركته في المباراة، لكن صحيفة ”توتو سبورت“، أوضحت أن ديبالا حضر إلى التدريبات ليلة يوم الخميس، واعتذر لزملائه وجميع أفراد الجهاز الفني قبل بدء التحضيرات لمواجهة ساسولو.

ويتردد أنه يوجد خلاف بين ديبالا ومدربه ماسيمليانو آليغري؛ بسبب تكرار جلوس اللاعب الأرجنتيني على مقاعد البدلاء.