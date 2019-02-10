يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على ساسولو ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

ابتعد يوفنتوس مجددًا في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما تغلب 3/0 على ساسولو، الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

واستغل الألماني سامي خضيرة كرة مرتدة من آندريا كونسيلي حارس ساسولو صدّها، بعد تسديدة من البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليفتتح التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 23.

واستغل رونالدو كرة عرضية من ركلة ركنية لعبها ميرالم بيانيتش ليضيف الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 70.

وأضاف الألماني الآخر إيمري تشان الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 86، بعد دقيقة من مشاركته بديلًا عن الفرنسي بليز ماتويدي.

واستعاد يوفنتوس توازنه بعد أن خسر 0/3 أمام أتلانتا في كأس إيطاليا، ليودع البطولة من ربع النهائي، ثم تعادل 3/3 مع بارما في الدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس فوزه الـ20 في الدوري الإيطالي وتعادل 3 مرات، دون أي خسارة، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن نابولي الثاني، في حين تجمد رصيد ساسولو عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

هدف خضيرة في الدقيقة 23 بعد تسديدة ضائعة من كرستيانو ( تعليق اجنبي) pic.twitter.com/p6RE1lW39x — في أنحاء تورينو ⚽️???? (@mazuyn11) February 10, 2019

هدف كرستيانو في الدقيقة 70′ ???? (تعليق اجنبي) pic.twitter.com/3mj8edw9Xl — في أنحاء تورينو ⚽️???? (@mazuyn11) February 10, 2019