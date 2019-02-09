إنتر ميلان يحقق فوزًا ثمينًا على بارما في الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزًا مهمًا على مضيفه بارما، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن لقاءات الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي.

أحرز المهاجم لوتارو مارتينيز، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، ليمنح فريقه أول فوز في عام 2019 بالكالتشيو، بعد هزيمتين وتعادل.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 43 نقطة ويظل بالمركز الثالث، فيما يتجمد رصيد بارما عند 29 نقطة بالمركز الثاني عشر.

وفي الدقيقة 79، تمكن البديل لوتارو من تسجيل أول أهداف المباراة، بعدما قطع ناينغولان الكرة من لاعب بارما في منتصف المرمى، ونفذ هجمة مرتدة سريعة، ليمرر الكرة إلى لوتارو الذي توغل وسدد الكرة في الشباك.