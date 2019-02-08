هامشيك يخضع للكشف الطبي بعد حل أزمة نابولي مع داليان الصيني

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن السلوفاكي ماريك هامشيك صانع لعب نابولي خضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى داليان يفانغ الصيني بعد استئناف الصفقة التي تعثرت يوم الأربعاء الماضي.

وأعلن وصيف بطل الدوري الإيطالي أن انتقال لاعب الوسط المزمع إلى داليان يفانغ تأجل بسبب “مشاكل تتعلق بطريقة دفع قيمة الصفقة”.

لكن شبكة “ميدياسيت” الرياضية الإيطالية ذكرت، اليوم الجمعة، أن الدولي السلوفاكي توجَّه إلى مدريد للخضوع للكشف الطبي، وأن الصفقة ستتخذ صفة الرسمية، يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، وسيحصل نابولي على 20 مليون يورو.

وتوصل الطرفان إلى حلٍ لطريقة دفع القيمة المالية للصفقة، حيث حصل اللاعب على إذن بعدم التدريب، يوم الاثنين، ليتم الاتفاق مع داليان على حصول اللاعب على عشرة ملايين يورو في كل موسم لمدة ثلاثة أعوام.

وتستمر فترة الانتقالات في الدوري الصيني حتى نهاية شهر فبراير/شباط الحالي.

وانضم هامشيك إلى نابولي من سلوفان براتيسلافا في 2007. وتحوّل إلى أكبر هداف في تاريخ النادي في ديسمبر/كانون الأول 2017 حينما تخطى رقم دييغو مارادونا القياسي (115 هدفًا)، كما تخطى جوزيبي بروسكولوتي بإجمالي 511 مباراة مع الفريق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وانتقل هامشيك إلى مركز جديد أمام المدافعين عندما حلَّ كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد مكان ماوريتسيو ساري في الصيف الماضي، وجلس على مقاعد البدلاء في كثير من المباريات هذا الموسم في ظل تغييرات بالتشكيلة.

وشارك هامشيك، الذي سجل 121 هدفًا مع نابولي في كل المسابقات، وفي مباراته 520 مع النادي في الانتصار بثلاثية نظيفة على سامبدوريا يوم السبت الماضي.