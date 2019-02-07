مباراة إنتر ميلان وبارما.. النيراتزوري يمر بكبوة منتصف الموسم المعتادة

يمر إنتر ميلان حاليًا بكبوة منتصف الموسم، بعد أن ودّع دوري أبطال أوروبا، في ديسمبر الماضي، ومن بعدها خرج من كأس إيطاليا، ثم خاض آخر 3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم دون أن يسجل هدفًا واحدًا.

ويبدو هذا السيناريو مألوفًا لجماهير الفريق، التي باتت متلهفة لإحراز لقب كبير، منذ التتويج بكأس إيطاليا في 2011، والجمع بين الألقاب الثلاثة (الدوري والكأس ودوري الأبطال) مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في 2010.

وبعد أن نجح إنتر ميلان في تحقيق 9 انتصارات في 10 مباريات في كل المسابقات، في شهري سبتمبر وأكتوبر 2018، استعاد الفريق هوايته بالتعثر بعد فترة عيد الميلاد.

وترى وسائل إعلام إيطالية أن المواجهة المقبلة للفريق على ملعب بارما، الأحد المقبل، ربما تكون حاسمة للمدرب لوتشيانو سباليتي رغم أن جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للنادي قلل من احتمالات إقالة المدرب.

وانتهى مشوار الفريق بدوري الأبطال هذا الموسم؛ بعد الخسارة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي والتعادل على أرضه أمام آيندهوفن الهولندي، كما تبددت آمال إنتر ميلان في التتويج بلقب كأس إيطاليا الأسهل نسبيًا بالخسارة في عقر داره بركلات الترجيح أمام لاتسيو.

ولا يزال إنتر ميلان حتى هذه اللحظة يحتل المركز الثالث في الدوري وهو أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل، رغم أن الفضل في احتلال هذا المركز يعود لتراجع مستويات الفرق الأخرى التي تأتي بعد إنتر ميلان في الترتيب.

ويتأخر إنتر ميلان بفارق 11 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، لكنه يتقدم بـ 4 نقاط فقط على جاره ميلانو الذي يحتل المركز الرابع، وهو بالتالي معرض لاحتمال التراجع في حالة تعثره.

وتعرض الوافد الجديد راديا ناينغولان، الذي أمضى معظم فترات الموسم يعاني من إصابة، لإيقاف في ديسمبر 2018 لأسباب انضباطية، كما أهدر ركلة ترجيح حاسمة الأسبوع الماضي أمام لاتسيو في مباراة الكأس.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن العلاقات توترت بين إدارة النادي وواندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم ماركو إيكاردي.

وردًا على ذلك كتب إيكاردي، هداف الفريق في الدوري خلال المواسم الأربعة الأخيرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن نارا ستظل وكيلة أعماله “حتى نهاية مسيرته الكروية”.

وخضع النادي لعقوبة اللعب بدون جمهور على أرضه؛ بعد أن وجّه مشجعو الفريق هتافات عنصرية ضد مدافع نابولي كاليدو كوليبالي خلال مباراة على ملعب سان سيرو.

وفي الموسم الماضي، كان إنتر ميلان يحتل الصدارة بدون هزيمة حتى بداية شهر ديسمبر، قبل أن يعجز عن تحقيق أي انتصار في 8 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، ليعادل رقمًا قياسيًا غير مرغوب فيه في تاريخ النادي.

وفي الموسم الذي سبقه، تسبب تراجع المستوى الذي بدأ في يناير، في تأخر الفريق من المركز الرابع لينهي الموسم في المركز السابع ويحرم من اللعب في أوروبا.

وقبل 3 مواسم، كان إنتر ميلان يتربع على القمة بقيادة المدرب روبرتو مانشيني، ولكن بعد العودة من عطلة عيد الميلاد، تراجع في الترتيب لينهي الموسم في المركز الرابع.

وحدد جوسيبي ماروتا الهدف الرئيسي للفريق بالتأهل لدوري الأبطال، وألمح إلى أن وظيفة سباليتي ستبقى بعيدة عن الخطر ما دام المدرب يمضي قدمًا باتجاه تحقيق هذا الهدف.

وقال: “لا يمكن الحديث عن خطر يتهدد المدرب، فأنا، وطوال 22 عامًا أمضيتها في مجال الإدارة في الدوري الإيطالي في أتلانتا وسامبدوريا ويوفنتوس، لم أتخذ قرارًا أبدًا بإقالة مدرب من وظيفته”.

وحين سُئِل عن احتمال عدم التأهل لدوري الأبطال، قال: “علينا إنجاز بعض الأمور أولًا ومن بعدها سننظر في الأمر”.

موعد مباراة إنتر ميلان وبارما والقنوات الناقلة:

تقام المباراة، السبت، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة قنوات beIN SPORTS.

ويتفوق يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب، الذي سيحل ضيفًا على ساسولو، الأحد المقبل، بفارق 9 نقاط عن نابولي، الذي سيحل هو الآخر ضيفًا على فيورنتينا، يوم السبت.