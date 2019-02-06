نابولي “يلغي” انتقال هدافه التاريخي هامشيك إلى داليان يفانغ الصيني

أعلن نابولي تعليق انتقال مهاجمه السلوفاكي ماريك هامشيك إلى داليان يفانغ، بعد تغير طريقة دفع النادي الصيني لقيمة الصفقة.

وخاض لاعب وسط سلوفاكيا، الذي سجل 121 هدفًا بجميع المسابقات مع نابولي في 12 موسمًا، مباراته رقم 520 مع الفريق خلال الفوز بثلاثية نظيفة على سامبدوريا، يوم السبت الماضي، وقد تم الاتفاق على كل شيء وحضر اللاعب حفل وداع مفاجئًا من زملائه.

لكن نابولي أعلن عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، أنه علق الصفقة بعد تغير الوضع وعدم تنفيذ الطرف الصيني للاتفاقات المبرمة بين الطرفين.

وقال النادي: “قرر نابولي إيقاف بيع ماريك هامشيك للنادي الصيني؛ لأن طريقة الدفع لا تتماشى مع الترتيبات المتفق عليها سابقًا”.

واستخدم نابولي كلمة “تعليق”، لكن الأمر قد يتطور إلى ما هو أكبر من ذلك بانهيار الصفقة تمامًا.

وكان من المقرر أن يصل سعر نابولي إلى 18 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت، حيث يحصل اللاعب على 9 ملايين يورو سنويًا في الصين.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت” إيطاليا، فإن المشكلة تكمن في أن داليان يفانغ يريد أن يأخذ هامشيك على سبيل الإعارة مع الالتزام بخيار الشراء، في حين أن نابولي لن يقبل سوى بيع دائم مع دفع القيمة مرة واحدة

ولا تزال فترة الانتقالات في الدوري الصيني مستمرة حتى نهاية الشهر الحالي.

وانضم هامشيك (31 عامًا) إلى نابولي من سلوفان براتيسلافا في 2007. وتحول إلى أكبر هداف في تاريخ النادي في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حين تخطى رقم دييغو مارادونا القياسي (115 هدفًا)، كما تخطى جوزيبي بروسكولوتي بإجمالي 511 مباراة مع الفريق، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وانتقل هامشيك إلى مركز جديد أمام المدافعين عندما حل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي، محل ماوريتسيو ساري في الصيف، وجلس على مقاعد البدلاء في كثير من المباريات هذا الموسم، في ظل تغييرات بالتشكيلة.