جورجينا توضح حقيقة علاقتها “الرسمية” بكريستيانو رونالدو

اعترفت جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بأنها تود أن تصبح زوجته، لكنها في الوقت ذاته نفت شائعات ترددت عن خطبتهما.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رونالدو اشترى لصديقته التي ارتبط بها منذ 2016 خاتم الخطبة، لكن يبدو أن الأمر لا يعدو كونه مجرد هدية عادية.

وقالت جورجينا، البالغ عمرها 25 عامًا، في مقابلة مع مجلة “هولا” الإسبانية: إن الهداف التاريخي لريال مدريد لم يقدم عرضًا لها بالزواج، لكنها اعترفت قائلة: “أتمنى أن أكون زوجته. كانت لدينا أولويات والكثير من المسؤوليات، لكن ربما يحدث في المستقبل وأصبح زوجة كريستيانو”.

وتحدثت الإسبانية الحسناء عن وفاة والدها مؤخرًا، بعد صراع مع المرض، وكيفية وقوف رونالدو إلى جوارها في محنتها الأخيرة.

ولم تشر جورجينا إلى الماضي الإجرامي لوالدها، ولم تسألها المجلة عن سجنه لمدة طويلة في إسبانيا بتهمتين تتعلقان بالمخدرات.

وكانت المجلة الإسبانية هي أول وسيلة إعلامية تكشف، الأسبوع الماضي، عن وفاة جورج إدواردو رودريغيز غوريون البالغ من العمر 70 عامًا في بوينس آيرس.

وسافرت عارضة الأزياء السابقة إلى الأرجنتين ونشرت صورة لها على انستغرام؛ احتفالًا بعيد ميلادها الخامس والعشرين، لكنها لم تذكر أي شيء عن توقيت وفاة والدها.

وكشفت عن الدعم الذي قدمه لها كريستيانو خلال محنة وفاة والدها قائلة : “كريستيانو دائمًا بجانبي ويدعمنا يوميًا”.

وقالت إن والدها كان معجبًا بكريستيانو، الذي بلغ الرابعة والثلاثين من عمره يوم الثلاثاء، كلاعب كرة قدم وكان متحمسًا لعلاقتهما.