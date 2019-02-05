تقارير.. إنتر ميلان يراوغ سباليتي ويخطط للتعاقد مع كونتي أو مورينيو

لا يزال مصير المدرب لوتشيانو سباليتي موضع شك كبير في نادي إنتر ميلان، خاصة بعد الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، والخروج من كأس إيطاليا، ولم يتبقَ أمام الفريق سوى المنافسة على بطولة الدوري الأوروبي.

ورغم التقارير التي أشارت إلى أن رئيس نادي إنتر ميلان بيبي ماروتا، لا يزال متمسكًا بوجود سباليتي في القيادة الفنية للإنتر، إلا أن التقارير التي تنشرها الصحف الإيطالية تسير عكس هذا التوجه تمامًا، وتؤكد أن ماروتا لا يريد الإفصاح عن نواياه تجاه سباليتي حاليًا، وأنه يخطط للإطاحة به بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إن ماروتا يخطط للتعاقد مع مدرب آخر بعد نهاية الموسم، وإن الترشيحات تتركز حاليًا على مدربين: الإيطالي أنطونيو كونتي، والبرتغالي جوزيه مورينيو.

وتعرَّض كونتي للإقالة من تدريب تشيلسي الإنجليزي الموسم الماضي، في حين تمت إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري، بعد أن ساءت النتائج والعروض، وتوترت علاقته مع نجوم الفريق، وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا.

وأكدت “لاريبوليكا” أن ماروتا على المستوى الشخصي يفضل التعاقد مع كونتي، بدلًا من عودة مورينيو مرة أخرى لولاية جديدة مع النيراتزوري.