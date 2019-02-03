إنتر ميلان يواصل السقوط بخسارته أمام بولونيا في الدوري الإيطالي (فيديو)

واصل إنتر ميلان نتائجه المخيّبة، بعدما سقط 0/1 أمام بولونيا، الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا).

وحصل بولونيا على ركلة ركنية لعبها إيريك بولجار، وصلت إلى فيديريكو سانتاندير، ليودعها الشباك في الدقيقة 33.

وهذا أول فوز لبولونيا على إنتر ميلان منذ آخر فوز له في مارس 2013، وبعدها خسر 6 مرات، وتعادلا 4 مرات.

ولم يحقق إنتر ميلان الفوز في آخر 4 مباريات، إذ خسر أمام توينو، وبولونيا، وتعادل مع ساسولو في الدوري الإيطالي، وتعادل 1/1 مع لاتسيو في كأس إيطاليا، قبل أن يخسر بركلات الترجيح 3/4 في ربع النهائي.

وجمَّدت الخسارة رصيد إنتر ميلان عند 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق 20 نقطة عن المتصدر يوفنتوس، و11 نقطة عن نابولي الثاني.

في حين رفع الفوز رصيد بولونيا إلى 17 نقطة في المركز الثامن عشر.