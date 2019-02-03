لماذا غادر ديبالا دكة البدلاء غاضبًا قبل انتهاء مباراة يوفنتوس وبارما؟

كشف ماسيلميانو أليغري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، سبب مغادرة باولو ديبالا، نجم الفريق، دكة البدلاء نحو غرف خلع الملابس، قبل انتهاء مباراة الفريق مع بارما أمس في الدوري الإيطالي.

ونجح بارما في خطف تعادل قاتل من يوفنتوس 3 ـ 3 أمس.

وقبل انتهاء المباراة، غادر ديبالا، الذي احتفظ به أليغري على دكة البدلاء، إلى غرف خلع الملابس، ثم تعادل جرفينيو لبارما مسجلًا الهدف الثالث.

وقال أليغري لموقع كالتشيو ميركتو إن ديبالا غادر لأنه شعر بالبرد.

وقالت تقارير إيطالية إن اللاعب غادر غاضبًا بسبب عدم الاعتماد عليه خلال المباراة، سواء كعنصر أساسي أو كبديل.

وأحرز جيرفينيو، مهاجم بارما، هدفين ليعدل فريقه تأخره 3-1 إلى تعادل 3-3 مع مستضيفه يوفنتوس، متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الذي فرط في نقاط للمرة الثالثة فقط هذا الموسم.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين، ليحافظ على صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا، ويمنح الأفضلية ليوفنتوس، لكن جيرفينيو قلص الفارق بكعب القدم، ثم أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك يوفنتوس، الساعي للقبه الثامن على التوالي في الدوري، والذي لم يخسر حتى الآن هذا الموسم، 60 نقطة من 22 مباراة في الصدارة، متقدمًا بتسع نقاط على نابولي.