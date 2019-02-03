هامشيك هداف نابولي التاريخي يقترب من الرحيل إلى الدوري الصيني

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، يوم السبت إن ماريك هامشيك، الهداف التاريخي للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي والأكثر مشاركة مع الفريق، في مفاوضات للانتقال المحتمل إلى أحد أندية الصين.

وخاض لاعب وسط سلوفاكيا، الذي سجل 121 هدفًا بجميع المسابقات مع نابولي في 12 موسمًا، مباراته رقم 520 مع الفريق خلال الفوز 3-صفر على سامبدوريا، يوم السبت.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين بعد اللقاء: “توجد محادثات متقدمة وندرس الأمر مع اللاعب”.

وأضاف: “يكن النادي الكثير من الاحترام لهذا اللاعب. صنع تاريخا هنا وإذا أراد خوض تجربة جديدة سنحرص على إتمام الأمر”.

ماهمتني الثلاث نقاط ولا الفوز بالحقيقه نابولي خسر اعظم خساره يبدو ان هامسيك يودع نابولي ???? pic.twitter.com/DtQC3KecQx — قلب نابولي مفقود (@talalH_17) February 2, 2019

وانضم هامشيك (31 عامًا) إلى نابولي من سلوفان براتيسلافا في 2007. وتحول إلى أكبر هداف في تاريخ النادي في ديسمبر كانون الأول 2017 حين تخطى رقم دييغو مارادونا القياسي (115 هدفا) كما تخطى جوزيبي بروسكولوتي بإجمالي 511 مباراة مع الفريق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وانتقل هامشيك إلى مركز جديد أمام المدافعين عندما حل أنشيلوتي مكان ماوريتسيو ساري في الصيف وجلس على مقاعد البدلاء في كثير من المباريات هذا الموسم في ظل تغييرات بالتشكيلة.

وقال أنشيلوتي: “لا يوجد بديل لهامشيك في التشكيلة لكن نملك لاعبين يمكنهم القيام بالدور بأشكال مختلفة”.