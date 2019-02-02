كوالياريلا يهدر فرصة الرقم القياسي في هزيمة سامبدوريا أمام نابولي (فيديو)

أهدر فابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا، فرصة أن يكون أول لاعب يهز الشباك في 12 مباراة متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد خسارة فريقه 3-صفر أمام مستضيفه نابولي، اليوم السبت.

وأحرز أركاديوش ميليك ولورينتسو إنسيني هدفين خلال دقيقة واحدة في منتصف الشوط الأول واختتم سيموني فيردي الثلاثية من ركلة جزاء متأخرة.

ورفع نابولي رصيده إلى 51 نقطة متأخرًا بثماني نقاط عن يوفنتوس الذي يستضيف بارما في وقت لاحق من اليوم السبت.

ولم يكن كوالياريلا، البالغ عمره 36 عامًا، محظوظًا بمواجهة كاليدو كوليبالي أفضل مدافع في الدوري هذا الموسم ليظل متساويًا مع جابرييل باتيستوتا وهو اللاعب الآخر الوحيد الذي سجل أهدافًا في 11 مباراة متتالية.

وحصل المهاجم المخضرم على فرصة واحدة في الشوط الأول لكن المدافع السنغالي تدخل في الوقت المناسب.

الدوري الايطالي 2018/19 ⁠نابولي 3 × 0 سامبدوريا

أهداف اللقاء كاملة HD

بصوت سوار الذهب

مشاهدة ممتعة لـ الجميع ????❤️.

Via: @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/D0D9dapKlZ — oh! (@iXlooolxi) February 2, 2019

وأوقف آلان لاعب نابولي تسديدة في الشوط الثاني ثم أنقذ حارس مرمى فريقه أليكس ميريت فرصة من مانولو جابياديني.

وتقدم نابولي بهدف سهل في الدقيقة 25 عندما مرر ماريك هامسيك كرة إلى خوسيه كاييخون الذي هيأها إلى ميليك ليسدد في سقف المرمى.

ثم مرر كاييخون كرة أخرى إلى إنسيني ليضيف الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقة واحدة وهو هدفه الأول في الدوري منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.

ونفذ فيردي ركلة جزاء بنجاح بعد لمسة يد ضد يواخيم أندرسن في الدقيقة 89. واحتسب الحكم اللعبة ركلة حرة في البداية قبل أن يعود ليشير إلى ركلة جزاء بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.

وفي مباراة مبكرة أهدر كييفو متذيل الترتيب فرصة تحقيق فوزه الثاني في الموسم عندما فرط في تقدمه بهدفين ليكتفي بالتعادل 2-2 مع مستضيفه إمبولي المتعثر إذ سجل فرانشيسكو كابوتو ثنائية صاحب الأرض.

وتقدم إيمانويلي جياكريني للفريق الضيف في الدقيقة 31 ثم ضاعف ماريوز ستبينسكي الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص كابوتو الفارق على الفور قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 51.

وبقي كييفو في المركز الأخير بتسع نقاط فيما يبتعد إمبولي بأربع نقاط فوق منطقة الهبوط.