تعرف على عقوبة إيدين دجيكو بعد طرده في مباراة روما وفيورنتينا (فيديو)

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إيقاف المهاجم البوسني إيدين دجيكو، مهاجم نادي روما، بعد أن طرده الحكم جيالونكا مانغالينيو في مباراة الذئاب أمام فيورنتينا، الأربعاء الماضي، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وأظهرت الكاميرات التلفزيونية، أن دجيكو بصق على وجه حكم المباراة، في الدقيقة 72؛ إثر احتجاجه على أحد قراراته، ليقرر الحكم طرده.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي روما، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الاتحاد الإيطالي أوقف دجيكو لمباراتين، مع غرامة قدرها 10 آلاف يورو؛ لاستخدام عبارات هجومية أثناء الاحتجاج على قرار الحكم”.

وتعرض روما لخسارة مهينة أمام فيورنتينا بنتيجة 7/1، ليصبح مستقبل إيزيبيو دي فرانشيسكو في خطر حقيقي.

ويحتل روما المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي، ويلتقي في المباراتين المقبلتين مع ميلان وكييفو فيرونا.

وسجل دجيكو، البالغ من العمر 32 عامًا، 9 أهداف وصنع 4 في 22 مباراة مع روما، الموسم الحالي، علمًا أنه يملك إجمالًا 82 هدفًا في 161 مباراة مع الذئاب.

Edin Dzeko sent off for spitting at the ref. Disgusting pic.twitter.com/ObRs1LL8Ef

— MUHAMMAD ALI. (@movidic15) ٣٠ يناير ٢٠١٩