علاقة رونالدو وجورجينا في خطر بسبب حسناء جديدة (شاهد)

أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن علاقة كريستيانو رونالدو بخطيبته جورجينا رودريغيز توترت؛ بسبب شائعات عن ارتباط هداف يوفنتوس بعارضة الأزياء مانويلا فيريرا.

وقالت صحيفة “غالا” الألمانية المعنية بشؤون الفنانين والنجوم: إن رونالدو البالغ عمره 33 عامًا وخطيبته رودريغيز (25 عامًا) يعيشان أزمة حاليًا؛ بسبب عارضة الأزياء مانويلا البالغ عمرها 34 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جورجينا، التي كانت تستعد لحفل زفافها على رونالدو، غادرت منزلها المشترك مع الهداف التاريخي لريال مدريد؛ بداعي تواصله مع مانويلا عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مانويلا في مقابلة مع إحدى الصحف الإيطالية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها على اتصال مع لاعب يوفنتوس.

وأوضحت: “صديق مشترك منح رقم هاتفي إلى رونالدو وتبادلنا الرسائل النصية. وأبلغني خلالها أني جميلة وأنه مهذب وأنيق. كنت ممتنة للغاية لتلقي هذه الإشادة من رجل مثله، لطالما كانت تحيط به النساء الجميلات”.

ورغم نفي رونالدو هذه المزاعم، إلا أن صحيفة “كوريو دا مانها” البرتغالية قالت إن جورجينا غاضبة جدًا من اللاعب وغادرت المنزل، رغم محاولات رونالدو حل الخلاف.

كما أن جورجينا احتفلت بعيد ميلادها الخامس والعشرين أواخر الشهر الماضي بعيدًا عن خطيبها. وأشارت تقارير إلى أنها خلعت خاتم الخطبة الذي يبلغ ثمنه نحو 700 ألف يورو.