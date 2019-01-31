ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس يشيد بالحكم الذي طرده أمام أتلانتا

اتفق ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس مع قرار الحكم بطرده خلال الهزيمة المفاجئة 0/3 أمام أتلانتا في كأس إيطاليا، بعدما خسر فريقه لأول مرة محليًا هذا الموسم.

وطُرد آليغري في الشوط الأول من مباراة دور الـ 8 للكأس، أمس الأربعاء؛ بعدما ألقى بمعطفه غضبًا داخل الملعب عقب التأخر 0/2.

وقال آليغري للصحفيين: “كان الحكم محقًا في استبعادي من الملعب. كنت منفعلًا بشدة والحكم لم يرتكب أي خطأ. تحية إلى الحكم”.

ولم يخسر يوفنتوس في 22 مباراة سابقة في الدوري والكأس هذا الموسم، بينما تعثر مرتين فقط في دوري أبطال أوروبا، لكن آليغري قال إنه كان يجب على فريقه أن يتعثر في لحظة ما.

وأوقفت الهزيمة نجاح يوفنتوس في حصد ثنائية الدوري والكأس 4 مرات متتالية.

وقال آليغري: “تتعرض أحيانًا لبعض الليالي السيئة في كرة القدم. أعتقد أنه ربما كنا نعاني على الجانب الذهني”.

ويعتقد مدرب يوفنتوس أن أهم شيء هو التعلم من تلك الهزيمة خلال المرحلة المقبلة.

وقال آليغري: “كما قلت هذه كرة القدم. إذا تعاملت مع الأمر بالشكل الصحيح، فإن هذه الليالي يمكن أن تكون جيدة وتساعدك على زيادة مستوى تركيزك”.