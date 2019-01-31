الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا‎

يستضيف نادي إنتر ميلان منافسه لاتسيو، اليوم الخميس، في آخر مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا).

وتقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات Rai 2، وSport TV 2، وTRT Spor HD، وBT Sport 1 / HD، وTVP Sport HD.

وضمنت أندية ميلان وفيورنتينا وأتلانتا التأهل إلى نصف النهائي، إذ تغلب ميلان على نابولي 2/0، وفيورنتينا 7/1 على روما، في حين سقط يوفنتوس 0/3 أمام أتلانتا.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين في كأس إيطاليا، فاز لاتسيو 2/1 في 31 يناير 2017، في ربع النهائي.

وفاز إنتر ميلان 3 مرات في آخر 5 مباريات جمعته مع لاتسيو في مختلف المسابقات، بينها الفوز 3/1 في الدوري الإيطالي يوم 29 أكتوبر الماضي.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في الدوري الإيطالي يوم 31 مارس المقبل.

ويوفنتوس هو البطل التاريخي لكأس إيطاليا برصيد 13 لقبًا، مقابل 9 لروما و7 لإنتر ميلان و6 للاتسيو، ويوفنتوس أيضًا هو البطل في آخر 4 نسخ.