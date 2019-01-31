حوار.. أنطونيو كونتي يكشف حقيقة رفضه لريال مدريد وعروض إنتر ميلان وروما

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني السابق ليوفنتوس وتشيلسي، رغبته في العودة للتدريب، لكنه كشف أيضًا عن سبب رفضه عرضًا من ريال مدريد، وعدم تلقيه أي عروض جادة من إنتر ميلان أو روما.

وقال المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا في مقابلة مع صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت”، عقب مشاهدة خسارة فريقه السابق يوفنتوس 0/3 أمام أتلانتا في كأس إيطاليا، الليلة الماضية، إنه سيعود للتدريب بنهاية الموسم الحالي.

ورد كونتي على سؤال بشأن عدم ارتباطه بأي نادٍ هذا الموسم، قائلًا: “حتى الآن لم ارتبط بأي عقد مع أي نادٍ. لن أعود للتدريب قبل بداية الموسم المقبل”.

ومنذ رحيله عن تشيلسي، عقب فوزه بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال موسمين، تلقى كونتي العديد من العروض، بينها من ريال مدريد وإنتر ميلان.

وفيما يلي نص المقابلة كاملة:

صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت”: هل تلقيت عرضًا من إنتر ميلان؟

كونتي: “كل ما يتردد على هذا الأمر شائعات، أما في أرض الواقع لم يكن هناك أي اتصال مع مسؤولي إنتر ميلان، بما في ذلك جوزيبي ماروتا (الرئيس التنفيذي للنادي)، صدقوني”.

لاغازيتا ديلو سبورت: هل ينطبق الأمر ذاته على روما ومانشستر يونايتد؟

كونتي: “لن تراني في أي مكان هذا الموسم. سنرى ما سيحدث الموسم المقبل. لكن العروض كثيرة وسأقيمها بهدوء دون تسرع. وسأقبل العرض الذي يمنحني المزيد من الرضا والسعادة”.

لاغازيتا ديلو سبورت: في الدوري الإيطالي أو بالخارج؟

كونتي: “لا أعرف. كل شيء متاح ولن أغلق الباب أمام أي عروض”.

لاغازيتا ديلو سبورت: “لا يرفض أي مدرب قيادة ريال مدريد، فماذا حدث؟

كونتي: “كانت هناك فرصة لتدريب ريال مدريد، لكني لا أحب تولي المسؤولية في منتصف الموسم. أحب العمل من بداية الموسم. كما أنه في هذا التوقيت (بعد إقالة جولين لوبتيغي)، كان ريال مدريد مثل البطاطس الساخنة، من الأفضل عدم الاقتراب منها على الفور”.

لاغازيتا ديلو سبورت: ماذا عن المنتخب الوطني؟

كونتي: “مشروع روبرتو مانشيني يسير بشكل جيد، ويجب أن تعود إيطاليا إلى قمة الكرة العالمية. روبرتو يعمل بجدية لا سيما مع اللاعبين الشبان، وأثق بنجاحه”.