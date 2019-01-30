أتلانتا يصعق يوفنتوس بثلاثية نظيفة ويطيح به خارج كأس إيطاليا (فيديو)

أطاح فريق أتلانتا، بمنافسه يوفنتوس من ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، ليتأهل لنصف النهائي، بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة مثيرة.

ونجح أتلانتا في السيطرة على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، وأحرز هدفين عن طريق البلجيكي تيموثي كاستانيي والكولومبي دوفان زاباتا في الدقيقتين 37 و39 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني، اندفع اليوفي من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق ومحاولة العودة للقاء.

ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، ونجح أتلانتا من استغلال المساحات ليضيف الهدف الثالث عن طريق زاباتا في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ضرب أتلانتا موعدًا مع فيورنتينا في نصف النهائي.

فيما ينتظر ميلان الفائز من انتر ميلان ولاتسيو في ربع النهائي والمقرر لها الخميس.