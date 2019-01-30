القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا اليوم في ربع نهائي كأس إيطاليا

يواجه فريق يوفنتوس نظيره أتالانتا، مساء اليوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس إيطاليا على ملعب “أتليتي أزوري دي إيتاليا”.

ويسعى البيانكونيري لمواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم، والتأهل لدور نصف النهائي.

وتأهل فريق يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا؛ بعد التغلب على بولونيا في ثمن النهائي بهدفين نظيفين، وتغلب أتالانتا على كالياري بالنتيجة نفسها.

واستهل البيانكونيري مشواره في الكأس من دور الـ16 بمواجهة بولونيا وانتصر عليه بهدفين نظيفين، وفي آخر مبارياته في الدوري الإيطالي كان أمام منافس قوي هو لاتسيو في العاصمة روما وانتصر عليه بهدفين لهدف، ليحتفظ بالصدارة برصيد 59 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن نابولي أقرب المنافسين، والذي تعادل مع ميلان سلبيًا دون أهداف في الجولة نفسها.

وكانت بداية أتالانتا في الكأس هذا الموسم ضد كالياري في دور الـ16 أيضًا، ونجح في الفوز عليه بهدفين نظيفين، وعلى صعيد السيري آ هو أحد المنافسين على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل أبناء بيرجامو المركز السابع برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاطٍ فقط عن الروسونيري الرابع.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة و 22:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ولا تنقل المباريات في هذا الدور على أي قناة في الشرق الأوسط، حيث لم تحصل أي قناة على حقوق نقل لقاءات دور ربع نهائي الكأس.

وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة “سكاي سبورت” إيطاليا على القمر الصناعي الأوروبي، بالإضافة لقنوات: Rai 1 ، TRT Spor HD ، TVP Sport HD ، Sport TV 4.