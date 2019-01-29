ميلان أول المتأهلين للمربع الذهبي لكأس إيطاليا بإسقاط نابولي (فيديو)

تأهل فريق آسي ميلان، اليوم الثلاثاء، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا، وتغلب على ضيفه نابولي بهدفين دون رد ضمن منافسات دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة المحلية.

بذلك، أصبح ميلان أول الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي للبطولة في انتظار نتائج بقية مباريات ربع النهائي التي ستقام خلال اليومين المقبلين.

يدين ميلان بالفضل إلى البولندي كريستوف بياتيك الذي أحرز هدفي الفوز في الدقيقتين 11 و27.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج ميلان فائزًا باللقاء.