أهداف مباراة ميلان ونابولي.. 2-0 لـ”الروسونيري” (فيديو)

سجل البولندي كريستوف بياتيك، مهاجم ميلان، أول ثنائية بقميص الروسونيري، خلال مباراة الفريق المقامة حاليًا أمام نابولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

وتمكن بياتيك من تسجيل الهدف الأول لميلان في المباراة، بالدقيقة 11، بعدما انفرد بالمرمى، ووضع الكرة على يسار أليكس ميريت، حارس نابولي.

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اول اهداف البولندي بياتيك بقميص ميلان بشباك نابولي، اللمسة الاولى في الاستلام دائمًا تفرق والفنيش عظيم ..

pic.twitter.com/ehzxHMfCvp — فهد (@OfficiaI_Fahad) January 29, 2019

وسجل الثاني في الدقيقة 27.

مش معقول مش معقول البولندي، استلام وهدوء وتصرف ممتاز وحطة هداف بالفطرة!

هدف جميل????????

pic.twitter.com/NpG8TpVnHS — فهد (@OfficiaI_Fahad) January 29, 2019

وانضم بياتيك إلى صفوف ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من جنوى، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

ويخوض بياتيك مباراته الثانية بقميص ميلان، بعدما شارك بديلا في المباراة الماضية أمام نابولي أيضًا، في منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي.