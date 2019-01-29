أهداف مباراة ميلان ونابولي.. 2-0 لـ”الروسونيري” (فيديو)

أهداف مباراة ميلان ونابولي.. 2-0 لـ”الروسونيري” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل البولندي كريستوف بياتيك، مهاجم ميلان، أول ثنائية بقميص الروسونيري، خلال مباراة الفريق المقامة حاليًا أمام نابولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

وتمكن بياتيك من تسجيل الهدف الأول لميلان في المباراة، بالدقيقة 11، بعدما انفرد بالمرمى، ووضع الكرة على يسار أليكس ميريت، حارس نابولي.

وسجل الثاني في الدقيقة 27.

وانضم بياتيك إلى صفوف ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من جنوى، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

ويخوض بياتيك مباراته الثانية بقميص ميلان، بعدما شارك بديلا في المباراة الماضية أمام نابولي أيضًا، في منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي.

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