رسميًا.. يوفنتوس يعلن انتقال مهدي بنعطية للدحيل القطري مقابل 10 ملايين يورو (شاهد)

وجه نادي يوفنتوس متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي الشكر إلى مدافعه المغربي المهدي بنعطية بعدما توصل لاتفاق مع الدحيل حامل لقب الدوري القطري.

وخاض بنعطية قائد المغرب موسمه الثالث مع يوفنتوس منذ ترك بايرن ميونخ واشتكى من عدم اللعب بانتظام.

وقال ماسيمليانو أليغري المدير الفني لليوفنتوس عن موقف بنعطية قبل يومين “اللاعب طلب الرحيل وهذا ما لم يتمناه النادي لكن تمت تلبية رغبته وليس من المنطقي التصرف على عكس رغبته”.

Grazie a tutti voi ????????e stato in immenso piacere !spero di potere venire a Madrid a tifare per voi ????????????????questa juve se lo merita ???????? — MBenatia5 (@MedhiBenatia) ٢٨ يناير ٢٠١٩

وأعلن يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت أنه توصل لاتفاق نهائي مع الدحيل لانتقال بنعطية للنادي القطري مقابل ثمانية ملايين يورو سيتم دفعها على دفعتين حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل وقد تزيد مليوني يورو إضافيين وفقًا لشروط معينة في العقد.

وخاض بنعطية 40 مباراة بقميص يوفنتوس في الدوري منذ انضمامه للفريق في يوليو / تموز 2016 من بايرن ميونخ وسجل ثلاثة أهداف ، كان آخرها ضد ناديه السابق روما في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وشارك في 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا وواحدة في كأس السوبر الإيطالي وأربعة في كأس إيطاليا.