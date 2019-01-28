وزير الداخلية الإيطالي يصف غونزالو هيغواين بالمرتزق

هاجم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الاثنين، المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين ووصفه بـ”المرتزق”؛بعد أيام من انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي، بعد أن تحولت إعارته من ناديه الأصلي يوفنتوس إلى تشيلسي بدلًا من ميلان.

وقال الوزير لمحطة “RTL” الإذاعية: “سعيد برحيل هيغواين، أتمنى ألا يعود مجددًا إلى ميلان، تصرفه كان مخزيًا، وأنا شخصيًا لا أحب المرتزقة”.

وأبدى المسؤول الأمني، ثقته في فوز ميلان على منافسه نابولي، مساء الثلاثاء، على ملعب (سان سيرو) في دور الـ 8 بكأس إيطاليا، علمًا أنهما تعادلا سلبيًا قبل يومين في الدوري الإيطالي.

وأعلن تشيلسي، يوم الأربعاء الماضي، تعاقده مع هيغواين، البالغ من العمر 31 عامًا، حتى نهاية الموسم الحالي.

وانضم هيغواين إلى ميلان الصيف الماضي، بنظام الإعارة، قادمًا من يوفنتوس، مقابل 18 مليون يورو مع إمكانية الشراء نهائيًا مقابل 36 مليون يورو.

يشار إلى أن هيغواين سجل 8 أهداف في 22 مباراة مع ميلان، في المقابل سجل 55 هدفًا في 105 مباراة مع يوفنتوس، و92 هدفًا في 147 مباراة مع نابولي، و122 هدفًا في 264 مباراة مع ريال مدريد.