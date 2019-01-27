يوفنتوس يقلب تأخره أمام لاتسيو ويبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

خطف فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا على مضيفه لاتسيو بهدفين لهدف في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أُتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول، وترجمتها لأهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، فمع حلول الدقيقة 59، جاء التقدم للاتسيو بالنيران الصديقة عن طريق إيمرة تشان بالخطأ في مرماه.

وتمكن بعدها يوفنتوس من إدراك التعادل عن طريق البرتغالي جواو كانسيلو في الدقيقة 74.

وبعد أن كانت المواجهة في طريقها للتعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة 88 نفذها البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرمى مسجلًا الهدف الثاني، والنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 59 نقطة محلقًا في القمة، بينما تجمّد رصيد لاتسيو عند 32 نقطة في المركز الثامن.