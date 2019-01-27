أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو.. 2/1 لليوفي (فيديو)

أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو.. 2/1 لليوفي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدَّم فريق لاتسيو بهدف في شباك نادي يوفنتوس خلال المباراة المقامة بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

وأحرز إيمري تشان لاعب يوفنتوس هدف لاتسيو بالخطأ في مرماه، بعدما فشل في تشتيت ركنية ضد فريقه.

ونجح كاسيلو في إدراك التعادل لليوفي في دقيقة 74 من متابعة لعرضية زميله.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لليوفي من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة.

ويحتل فريق السيدة العجوز المركز الأول في قائمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة جمعها من 20 مباراة.

ويسعى يوفنتوس إلى تحقيق الفوز على لاتسيو من أجل الوصول إلى النقطة 59 ليوسّع الفارق بينه وبينه نابولي لـ8 نقاط.

بينما يحتل فريق لاتسيو المركز السابع في قائمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع