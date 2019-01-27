أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو.. 2/1 لليوفي (فيديو)

تقدَّم فريق لاتسيو بهدف في شباك نادي يوفنتوس خلال المباراة المقامة بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.
وأحرز إيمري تشان لاعب يوفنتوس هدف لاتسيو بالخطأ في مرماه، بعدما فشل في تشتيت ركنية ضد فريقه.
@OnsidearV pic.twitter.com/MIeEr7wa2N
— goaaaaals (@goaaaaals1) ٢٧ يناير ٢٠١٩
ونجح كاسيلو في إدراك التعادل لليوفي في دقيقة 74 من متابعة لعرضية زميله.
@OnsidearV pic.twitter.com/oM88089Z1C
— goaaaaals (@goaaaaals1) ٢٧ يناير ٢٠١٩
وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لليوفي من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة.
@OnsidearV pic.twitter.com/HIgwMejhXt
— goaaaaals (@goaaaaals1) ٢٧ يناير ٢٠١٩
ويحتل فريق السيدة العجوز المركز الأول في قائمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة جمعها من 20 مباراة.
ويسعى يوفنتوس إلى تحقيق الفوز على لاتسيو من أجل الوصول إلى النقطة 59 ليوسّع الفارق بينه وبينه نابولي لـ8 نقاط.
بينما يحتل فريق لاتسيو المركز السابع في قائمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.