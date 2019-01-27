تورينو يكبّد إنتر ميلان خسارة خامسة في الدوري الإيطالي (فيديو)

ألحق تورينو خسارة خامسة بإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، الأحد، عندما تغلّب عليه 1/0، لحساب الجولة الـ 21 من المسابقة.

وسجل هدف المباراة الوحيد الإيطالي أرماندو إتزو في الدقيقة 35، بضربة رأس بمساعدة كريستيان إنسالدي.

وفشل لاعبو الفريقين بتسجيل أي هدفٍ في الوقت المتبقي من الشوط الأول، والشوط الثاني، ليخسر إنتر ميلان للمرة الخامسة في الدوري الإيطالي، في حين حقق تورينو الفوز السابع.

ورفع الفوز رصيد تورينو إلى 30 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمّد رصيد إنتر ميلان عند 40 نقطة، لكنه ظل في المركز الثالث.

ويلاقي يوفنتوس المتصدر منافسه لاتسيو الثامن مساء الأحد.