فوز درامي لفيورنتينا وتعادل مخيّب لروما مع أتلانتا في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فيورنتينا فوزًا دراميًا على مضيفه كييفو فيرونا، بنتيجة 4/3، اليوم الأحد، في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وافتتح الكولومبي لويس مورييل التسجيل في الدقيقة الرابعة، ليتقدم فيورنتينا، قبل أن يعزز ماركو بيناسي تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط الأول، قلص البولندي ماريوش ستيمبينسكي النتيجة لكييفو فيرونا في الدقيقة 38.

ومن ركلة جزاء تعادل كييفو عبر سيرجيو بيليسييه في الدقيقة 60، ليتعادل الفريقان 2/2.

ورغم النقص العددي بطرد بيناسي، تقدم فيورنتينا مجددًا عبر فيديريكو كييزا في الدقيقة 79.

وعاد كييزا وسجل الهدف الثاني له، والرابع لفيورنتينا في الدقيقة 86، قبل أن يقلص كييفو النتيجة عبر الصربي فيليب جورجيفيتش في الدقيقة 89.

ورفع الفوز رصيد فيورنتينا إلى 30 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد كييفو عند 8 نقاط فقط في قاع الترتيب.

وفي مباراة أخرى، قلب أتلانتا تأخره 0/3 مع روما إلى التعادل 3/3 على ملعب (أتليتي آتزوري دي إيطاليا).

وافتتح إدين دجيكو التسجيل لروما في الدقيقة الثالثة، وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يسجل ستيفان الشعراوي الهدف الثالث لروما في الدقيقة 40.

وسجل تيموثي كاستانيي الهدف الأول لأتلانتا، ثم قلص رافائيل تولوي النتيجة إلى ½ في الدقيقة 59

وأدرك دوفان زاباتا التعادل لأتلانتا في الدقيقة 71.

ورفع التعادل رصيد روما إلى 34 نقطة في المركز الخامس (مؤقتًا)، مقابل 32 نقطة لأتلانتا في المركز السابع.