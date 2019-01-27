نابولي ينافس إنتر ميلان على لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد

دخل نادي نابولي مع مواطنه إنتر ميلان في سباق التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نابولي يدرس التعاقد مع مودريتش بطلب من مدربه كارلو أنشيلوتي.

وسعى إنتر ميلان بقوة للتعاقد مع مودريتش، البالغ من العمر 33 عامًا، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، بعد تألقه اللافت في كأس العالم 2018 في روسيا، إذ أحرز النجم الكرواتي جائزة أفضل لاعب في الكرنفال العالمي.

وسبق أن لعب مودريتش تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد، وخلال 76 مباراة تحت قيادة المدرب الإيطالي سجل مودريتش 3 أهداف وصنع 14.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد العام 2012 قادمًا من توتنهام مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الفريق الملكي في 285 مباراة، سجل فيها 16 هدفًا وصنع 43، علمًا أن عقده مع الفريق الملكي ينتهي صيف العام 2020 .

وكان الموسم الماضي الأفضل لمودريتش، إذ قاد منتخب بلاده كرواتيا للمباراة النهائية بكأس العالم 2018، قبل الخسارة أمام فرنسا 4/2، كما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم أيضًا (The Best)، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا.