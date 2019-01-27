تقارير: يوفنتوس يقترب من مارسيلو مقابل 60 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، أن نادي يوفنتوس يتأهب للتعاقد مع المدافع البرازيلي مارسيلو من ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت”، فإن يوفنتوس يرغب في ضم مارسيلو، الذي يتعرض لانتقادات؛ بسبب تراجع مستواه.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن يوفنتوس مستعد لدفع 60 مليون يورو؛ للحصول على مارسيلو، علمًا أن قيمة فسخ عقد اللاعب مع ريال مدريد تبلغ 200 مليون يورو.

وتردد أن يوفنتوس سعى إلى ضم مارسيلو، البالغ من العمر 30 عامًا، بعد أن ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي، بطلب من رونالدو نفسه.

وانضم مارسيلو إلى ريال مدريد في نوفمبر 2006، قادمًا من فلومينينسي البرازيلي.

وشارك مارسيلو مع ريال مدريد 472 مباراة، سجل فيها 36هدفًا، وصنع 88، وكان مع الفريق عندما أحرز 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في الدوري الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في السوبر الأوروبي، ولقبين في كأس إسبانيا.