كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

يترقب عشاق الكرة الإيطالية المواجهة المثيرة التي تجمع بين فريق ميلان وضيفه نابولي، مساء السبت، على ملعب “سان سيرو” في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

تحمل هذه المواجهة العديد من التفاصيل الفنية المهمة خاصة أن المدرب القدير كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لفريق نابولي والمدرب الأسبق للميلان أحد أفضل من حققوا نجاحات مع الروزانيري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:30 مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق محمد بركات.

ترتيب الفريقين

يحتل ميلان المركز الرابع بقيادة مديره الفني الإيطالي جينارو غاتوزو بعد أن حصد 34 نقطة، وتلقى الفريق 4 هزائم فقط في 20 مباراة حتى الآن بالدوري وسجل 28 هدفًا واستقبل 20 هدفًا ويعد الإيفواري فرانك كيسي هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول الترتيب بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي برصيد 47 نقطة بثلاث هزائم، وسجل الفريق 39 هدفًا واستقبل 18 هدفًا ويعد البولندي أركاديوز ميليك هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 25 أغسطس الماضي بفوز نابولي بنتيجة 3-2.

مواجهة الأستاذ والتلميذ

يعد اللقاء بمثابة مواجهة الأستاذ والتلميذ بين أنشيلوتي وغاتوزو الذي لعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي لسنوات في ميلان.

ويعد غاتوزو من أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات تحت قيادة أنشيلوتي حيث لعب معه 322 مباراة مع ميلان على مدار 8 مواسم وسجل 8 أهداف وصنع 10 أهداف وكان أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم مع كارليتو.

ويخوض أنشيلوتي ثاني مواجهاته ضد غاتوزو كمدير فني بعد لقاء أغسطس الماضي والذي فاز به أنشيلوتي بنتيجة 3-2، ولعب أنشيلوتي ضد ميلان كمدرب 12 مرة فاز في 5 مناسبات وتعادل مثلها وخسر مرتين بينما خاض جاتوزو كمدرب مواجهتين فقط ضد نابولي لم يعرف خلالهما الفوز تعادل مرة وخسر الآخرى.

غاتوزو وانتفاضة ميلان

يبحث جينارو غاتوزو المدير الفني لفريق ميلان عن انتفاضة بالفوز على نابولي للاقتراب من سباق التواجد في القمة.

ويغيب عن ميلان الرباعي كريستيان زاباتا وماتيا كالدارا ولوكاس بيليا وجياكومو وبونافينتورا لاعبي الفريق، ويعتمد الروزانيري على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس جيانلويجي دوناروما وأمامه الرباعي أليسيو رومانيولي وماتيو موساكيو ودافيد كاباريا وريكاردو رودريجيز للدفاع.

ويعتمد غاتوزو على قوة ثلاثي الوسط فرانك كيسي وتيموي باكايوكو ولوكاس باكيتا بينما يقود الميلان هجوميًا بعد رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين الثلاثي باتريك كوتورني وسوسو فيرنانديز وهاكان كالهانجلو، والوافد الجديد بيونتيك.

قوة أنشيلوتي

يرتكز هجوم نابولي على قدرات لاعبيه وخبرات مدربه كارلو أنشيلوتي، ويعتمد المدير الفني على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس أليكس ميريت وأمامه الرباعي كاليدو كوليبالي وراؤول ألبيول وفينسنت بوجوت وفوزي غلام للدفاع.

ويعتمد نابولي على رباعي الوسط أمادو دياوارا وماريك هامسيك وخوسيه كاييخون وفابيان مع ثنائي الهجوم درايس ميرتينز ولورينزو إنسيني.

وقال حازم إمام نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق ل”إرم نيوز” إن أنشيلوتي مدرب كبير وقادر على الخروج بنابولي من هذه المهمة الصعبة، موضحًا أن خبرات أنشيلوتي تفوق جاتوزو.

وأكد إمام أن خط الوسط سيلعب دورًا كبيرًا من أجل تحقيق السيطرة من جانب لاعبي الفريقين، موضحًا أن ميلان يضم كيسي وباكايوكو وباكيتا بجانب مهارات سوسو وكوتورني في خط الهجوم ولكن السرعات لصالح نابولي خاصة مع مهارات إنسيني وميرتينز.