القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي

يحل نابولي ضيفًا على ميلان، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، في قمة منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

وتنقل مباراة ميلان ونابولي على قناة beIN SPORTS HD 4، وتقام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل نابولي المركز الثاني، وفي رصيده 47 نقطة، بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، في حين يحتل ميلان المركز الرابع وفي رصيده 34 نقطة. ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 29 يناير في ربع نهائي كأس إيطاليا على الملعب ذاته.

وذكرت شبكة “سبورت ميدياست”، أن كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي يمر بلحظات مثيرة، في ظل تعقد موقف لاعبه البرازيلي آلان ماريز لوريرو، المطلوب بشدة من جانب باريس سان جيرمان الفرنسي، وأشارت الشبكة إلى أن آلان استمر بخوض التدريبات بشكل منفصل مؤخرًا، وأن مشاركته أمام ميلان، محل شك كبير.

وفاز نابولي 7 مرات في آخر 10 مباريات أمام ميلان، بينها 4/0 و4/2، في حين فاز ميلان مرة وحيدة، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وضم غينارو غاتوزو مدرب ميلان، المهاجم البولندي كريستوف بياتيك إلى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نابولي.

وقال غاتوزو عن بياتيك:”إنه لاعب قليل الكلام، ولديه الكثير من الحماس، وكان مندهشًا للغاية من كيفية استقباله من قبل زملائه الجدد وطاقم التدريب، ولا أريد التحدث عن غونزالو هيغواين (الذي انتقل إلى تشيلسي)، لقد قام باختياره وهو الآن من الماضي”