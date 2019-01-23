فولهام الإنجليزي يجد ضالته في المهدي بنعطية لإنقاذه من الهبوط

يسعى فولهام بقيادة الإيطالي كلاوديو رانييري للتعاقد مع المهدي بنعطية قائد المغرب، ومدافع يوفنتوس لتدعيم صفوف الفريق في صراعه للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتأخر فولهام بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان، ويملك الفريق أسوأ دفع في البريميرليغ، حيث سكن شباكه 51 هدفًا في 23 مباراة.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن رانييري يأمل في استغلال عدم رغبة بنعطية في البقاء في يوفنتوس لتقديم عرض ضخم له يقنعه باللعب في البريميرليغ.

وشارك المدافع البالغ من العمر 31 عامًا في خمس مباريات فقط هذا الموسم مع فريق “السيدة العجوز”، لكنه حقق نجاحات كبيرة في بايرن ميونخ، وروما، وأودينيزي.

وبدأ المدافع المولود في فرنسا مسيرته مع مرسيليا قبل أن ينتقل إلى تورز، وكليرمونت، وقد فاز بلقب الدوري الإيطالي مرتين مع يوفنتوس، ومثلهما مع بايرن في الدوري الألماني، فضلًا عن 55 مباراة دولية مع منتخب المغرب.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن فولهام جدّد سعيه للتعاقد مع “بنعطية”، حيث يستعد لتقديم عرض جديد لليوفي.