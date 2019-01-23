لاغازيتا: المهدي بنعطية غير سعيد في يوفنتوس ونادي الاتحاد السعودي يترقب

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الأربعاء، أن المدافع المغربي المهدي بنعطية، غير سعيد في ناديه يوفنتوس، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في تشكيلة المدرب ماسيمليانو آليغري.

وبحسب صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” فإن المهدي بنعطية غير سعيد في يوفنتوس، وإنه قد يغادر الفريق حال تلقيه عروضًا مهمة.

وأضافت الصحيفة أن بنعطية، البالغ من العمر 31 عامًا، لديه عروض من آرسنال وفولهام الإنجليزيين، إضافة إلى نادي الاتحاد السعودي، كما توجد عروض من أندية صينية.

وبحسب موقع “transfermarkt” فإن بنعطية شارك في 6 مباريات فقط الموسم الحالي مع يوفنتوس، بواقع 540 دقيقة، ولم يسجل او يصنع أي هدف.

وانضم بنعطية إلى يوفنتوس العام 2016، ولعب موسمًا بنظام الإعارة في بايرن ميونخ.

وشار المدافع المغربي في 59 مباراة إجمالًا مع يوفنتوس، سجل فيها 5 أهداف، كما لعب 97 مباراة مع أودينيزي، و46 مع بايرن ميونخ، و37 مع روما.