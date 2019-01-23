انتقادات لكريستيانو رونالدو بعد اختفاء طائرة إيماليانو سالا.. تعرف على التفاصيل

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي في طريق عودته إلى تورينو، بعد إنهاء قضية التهرب الضريبي في مدريد، إذ وافق على التسوية المالية، وقضت المحكمة بسجنه 23 شهرًا موقوفة التنفيذ.

ونشر رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، صورته عبر “سيلفي” في طائرته الخاصة وهو ما عرضه للانتقادات، إذ اُعتبرت الصورة مستفزة في ضوء الأخبار المنتشرة حول الكارثة التي تعرضت لها طائرة الأرجنتيني إيماليانو سالا والتي اختفت بعد إقلاعها من نانت نحو كارديف.

وكان الإنجليزي غاري لينيكير أول منتقدي النجم البرتغالي وكتب: “اليوم ليس وقت هذه التغريدة.. حقًا الوقت ليس مناسبًا”.

وكتب آخر “بعض التواضع سيكون شيئًا جيدًا اليوم، الأمر غير لائق بعض الشيء”.

وأضاف مغرد ثالث “مستوى لا يصدق من عدم الإحساس والأنانية”.

واضطر غاري لينكير للدفاع عن رونالدو بعدما تجاوزت الانتقادات الحدود وكتب “لا على الإطلاق، أنا متأكد أنه فعل ذلك دون علمه بالحدث أو دون وعي، لكنَّ شخصًا ما يمكن أن يبلغه بما حدث”.