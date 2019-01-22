حل عقدة انتقال هيغواين إلى تشيلسي.. تعرّف إلى التفاصيل

ذكرت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن جنوة توصل لاتفاق مع ميلان لانتقال مهاجمه البولندي كشيشتوف بياتك إلى “الروسونيري” ما يفتح الباب أمام انتقال غونزالو هيغواين إلى تشيلسي وألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد.

وكانت هذه الصفقات الثلاث المرتبطة بينها مثل “الدومينو” تتوقف على توصل جنوة لاتفاق مع ميلان بشأن بياتك وقد وافق جنوة يوم الثلاثاء على بيعه إلى ميلان مقابل 35 مليون يورو نقدا بالإضافة إلى من 2 إلى3 ملايين يورو مكافآت تتوقف على الأداء مع فريقه الجديد.

وسيدفع ميلان قيمة الصفقة نقدا وبالتالي سيوفر نحو ثلاثة ملايين يورو حيث أكد رئيس ميلان باولو سكاروني أن المفاوضات قد تمت بنجاح.

وقالت الصحيفة ذاتها إلى أن بياتك غادر جنوة بسيارته وسيصل إلى فندق “ويستين بالاس” في ميلانو من أجل التوقيع على العقود في وقت لاحق اليوم وسيخضع للكشف الطبي يوم الأربعاء.

وعقب انتهاء هذه الصفقة سينتقل هيغواين إلى لندن بواسطة طائرة خاصة بعد موافقة يوفنتوس ليخضع للكشف الطبي في تشيلسي.

وسيوقع المهاجم الأرجنتيني عقد إعارته إلى النادي اللندني لنهاية الموسم الحالي مقابل تسعة ملايين يورو مع إمكانية شراء مقابل 36 مليون يورو أو خيار تمديد الإعارة لمدة 12 شهراً أخرى.

وبمجرد انتهاء صفقة هيغواين سيطير موراتا إلى مدريد من أجل استكمال انتقاله إلى أتلتيكو الذي توصل معه لاتفاق.