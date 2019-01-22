واندا نارا تنفي تقديم إنتر ميلان عرضًا جديدًا لإيكاردي

كشفت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي قائد وهدّاف إنتر ميلان أن النادي الإيطالي لم يقدّم بعد عرضًا جديدًا للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني.

وهذا سيفتح الباب أمام تشيلسي، وريال مدريد، والعديد من الأندية الأوروبية الأخرى، لمعاودة التفاوض معه، خاصة النادي اللندني الذي يبحث عن مهاجم بديل للإسباني ألفارو موراتا الذي بات قريبًا من أتلتيكو مدريد.

وكانت “واندا” قد أعلنت قبل أيام أن زوجها سعيد في إنتر ميلان الذي انضم له من سامبدوريا العام 2013، وأن النادي وافق على طلبات إيكاردي.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن واندا قولها:”ماورو منفتح تمامًا لمواصلة مسيرته الاحترافية في إنتر، ولا أستطيع قراءة المستقبل، ولا أعرف ما يمكن أن يحدث بعد ذلك، لكن يمكن القول إن فرصة التوصل لاتفاق مع النادي ما زالت بنسبة 100 بالمئة”.

ويواصل تشيلسي بحثه عن مهاجم جديد، ويعتبر المهاجم الأرجنتيني أحد أهم أهدافه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن غير المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق هذا الشهر، خاصة أن تشيلسي في طريقه بالفعل للتعاقد مع غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة من ميلان في ظل علاقته الجديدة مع مدربه السابق ماوريتسيو ساري.

كما أن إعارة “ميشي باتشواي” إلى فالنيسا انتهىت، ومن المقرر أن يرحل مرة أخرى في إعارة جديدة دون الاستقرار في النادي اللندني.