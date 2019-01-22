كريستيانو رونالدو يقرّ بذنبه في قضية تهرب ضريبي وهذه عقوبته

تقبّل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقوبتي غرامة مالية، والسجن مع إيقاف التنفيذ في قضية تهرب ضريبي في إسبانيا، الثلاثاء، ووقّع اتفاق تسوية لإنهاء القضية، وهو ما سيكلفه 18.8 مليون يورو (21.4 مليون دولار).

وكان رونالدو وصل إلى محكمة في مدريد للرد على اتهامه بالتهرب الضريبي خلال 9 أعوام قضاها في صفوف ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بات خلالها الهداف التاريخي للنادي.

وابتسم رونالدو لكن لم يدلِ بأي تعليق أثناء دخوله المحكمة مع صديقته جورجينا رودريغيز.

وتوصل المهاجم البرتغالي العام الماضي لاتفاق مع السلطات الإسبانية لتسوية القضية مقابل دفع الغرامة والقبول بالحبس 23 شهرًا مع إيقاف التنفيذ.

لكن رونالدو (33 عامًا) لن يقضي أي وقت في السجن؛ لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.

ونفى رونالدو في 2017 اتهامًا بتعمده إخفاء دخله في إسبانيا في الفترة بين عامي 2011 و2014.

وقال المدعي العام في إسبانيا الأسبوع الماضي إن رونالدو دفع 5.7 مليون يورو (6.5 مليون دولار) غرامة إضافة إلى ما يقدر بنحو مليون يورو فائدة مستحقة في يوليو تموز 2018.

وفي وقت سابق مثُل تشابي الونسو زميل رونالدو السابق في ريال أمام المحكمة أيضًا بشأن قضية تهرب ضريبي أخرى يطالب فيها الادعاء بحبس اللاعب 5 سنوات وتغريمه 4 ملايين يورو.

ووجهت إلى ألونسو، الفائز مع إسبانيا بكأس العالم واعتزل العام 2017، اتهامات بالتهرب الضريبي والاحتيال وعدم دفع نحو مليوني يورو بين 2010 و2012. لكنه نفى مرارًا ارتكابه اي مخالفة.