كريستيانو رونالدو يعادل ليونيل ميسي في رقم سلبي.. تعرف عليه

شكّل الحارس الإيطالي المخضرم ستيفانو سورنتينو، البالغ من العمر 39 عامًا، حصانًا أسود، أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الموسم في إيطاليا حيث وقف في وجهه سواء في مباراة الذهاب أو الإياب ومنعه من التسجيل.

وبدأ رونالدو مشواره رسميًّا مع فريقه الجديد يوفنتوس بمواجهة كييفو فيرونا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، وفشل في هز شباك سورنتينو رغم أنه سدد 8 مرات على مرماه، 4 منها بين الخشبات الثلاث، وتصدى الحارس المخضرم لإحداها بطريقة رائعة.

وفي المباراة الأولى تسبب النجم البرتغالي بكسر أنف الحارس بعد اصطدامهما، وأرسل له رسالة يتمنى له الشفاء العاجل وهي الرسالة التي نشرها الحارس وقدّم الشكر للاعب ووصفه بالأسطورة.

وفي مباراة الإياب، ورغم أن كييفو فيرونا يحتل المركز الأخير، وقف الحارس المخضرم في وجه النجم رونالدو مجددًا، وتصدى لضربة جزاء حرمت رونالدو من الانفراد بصدارة هدافي الدوري الإيطالي، وتوقف رصيده عند الهدف رقم 14، برفقة الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم أتلانتا والإيطالي فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا.

وأضاع النجم البرتغالي أول ضربة جزاء مع يوفنتوس هذا الموسم وسجل قبلها 4 ضربات جزاء.

كما عادل رونالدو عدد ضربات الجزاء الضائعة في مسيرته مع غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وكان كلٌّ منهما أضاع 25 ضربة جزاء.

لكن رونالدو أضاع 25 ركلة من أصل 139 ضربة جزاء وسجل 114، بنسبة نجاح تصل إلى 82%، بينما أضاع ميسي 25 من أصل 108 ركلات، وسجل 83 بنسبة نجاح بلغت 76،8%.