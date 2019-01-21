ميلان يُسقط جنوة ويقتحم المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

انتزع ميلان فوزًا متأخرًا لكنه مهم جدًا على جنوة بنتيجة 2/0، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي، على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)، الإثنين.

وفشل الفريقان بالتسجيل في الجزء الأول من المباراة لينتهي سلبيًا.

وتلقى فابيو بوريني كرة عرضية متقنة من آندريا كونتي، ليسدد على المرمى ويسجل الهدف الأول لميلان في الدقيقة 72.

ومن هجمة مرتدة رائعة، سجل خيسوس فيرنانديز سوسو الهدف الثاي لميلان من تسديدة قوية في الدقيقة 83، مستغلًا كرة من باتريك كوتروني.

وحقق ميلان فوزه التاسع، مقابل 7 تعادلات و4 خسائر، ليرفع رصيده إلى 34 نفطة في المركز الرابع، مقابل 20 نقطة لجنوة في المركز الرابع عشر.

وتختتم منافسات الجولة 20 عندما يستضيف يوفنتوس المتصدر منافسه كييفو فيرونا.

قوووووووووووووووووووووووول اول ميلان ????????????????????????❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️ في مرمى جنوى بوريني HD د72 pic.twitter.com/LjzkznyUko — TVACM (@TVACM) ٢١ يناير ٢٠١٩